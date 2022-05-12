Kapağı çalınan rögara düşen koyunu itfaiye kurtardı

Yavuz YILMAZ/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)BURSA´nın Yenişehir ilçesinde hırsızlar tarafından kapağı çalınan rögara düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay Yenişehir'in Uluköy Mahallesi´nde meydana geldi. İbrahim Arak, küçükbaş hayvan sürüsünü otlatırken, bir koyunun eksik olduğunu fark etti. Koyunu aramaya başlayan Arak, sesin geldiği tarafa gittiğinde koyunun 5 metre derinliğindeki rögara düştüğünü gördü. Kendi imkanlarıyla hayvanı kurtarmayı başaramayan Arak, itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. Bir itfaiye eri merdiven yardımıyla indiği rögardan halat bağlayarak koyunu çıkardı. Durumu iyi olan hayvan sahibine teslim edildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bursa / Yenişehir Yavuz YILMAZ
2022-05-12 18:29:29
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