Bursa'da otomobil durağa daldı: 1 yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki durağa daldı. Sürücünün yaralandığı kazada durakta vatandaşların olmaması olası bir faciayı önledi.

Kaza, İnegölAlanyurt yolunda meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl istikametine seyir halinde olan Kemal B. (22) yönetimindeki 16 PV 969 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarpıp yolcu durağına daldı. Kazada genç sürücü yaralanırken, kaza anında durakta vatandaşların olmaması olası bir faciayı önledi.

Polis, durağın parçalara ayrıldığı kazayla ilgili inceleme başlattı.

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