Sokakta tartıştığı husumetli akrabasını tabancayla ağır yaraladı



Kazım BULUT/ GEMLİK (Bursa), (DHA)BURSA'nın Gemlik ilçesinde Ünal E., tartıştığı husumetli akrabası Erkan Lekesüzgöz'ü tabancayla vurdu. Lekesüzgöz ağır yaralanırken, şüpheli ise kaçtı.

Olay, saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Balıkpazarı Mahallesinde meydana geldi. Husumetli akrabalar Erkan Lekesüzgöz ile Ünal E. ve Orhan Keskin iddiaya göre, sokak üzerinde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ünal E., belinden çıkardığı tabancayla Lekesüzgöz'e ateş etmeye başladı. Erkan Lekesüzgöz, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 3 kurşunla yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden yaya olarak kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Lekesüzgöz, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2022-05-13 00:29:49



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