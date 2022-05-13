Kazada takla atan otomobilden fırlayan 2 kişi ağır yaralandı



Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada takla atan araçtan fırlayan sürücü Tolga Yarma (20) ile Kemal Bayrak (19), ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Yeniköy yolu üzerinde meydana geldi. Orhangazi'den Yeniköy istikametine ilerleyen Tolga Yarma yönetimindeki 16 H 9795 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ufuk Can Aksu'nun (39) kullandığı 34 BRZ 059 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Yarma'nın kullandığı otomobil taklalar attı. Bu sırada araçtan fırlayarak yola savrulan Tolga Yarma ile otomobildeki arkadaşı Kemal Bayrak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Tolga Yarma ve Kemal Bayrak'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2022-05-13 01:39:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.