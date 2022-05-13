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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüfer’de tapu işlemlerinde büyük kolaylık

İHA

Nilüfer’de tapu işlemlerinde büyük kolaylık

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer İlçe Tapu Müdürlüğü ile imzaladığı protokol sonucu emlak beyan değerlerini paylaşarak zaman kaybı ve iş yükü yoğunluğunu azaltacak. Vatandaşlar, Nilüfer Belediyesi’nden emlak borcu yok ise belge almadan İlçe Tapu Müdürlüğü’nde işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Nilüfer Belediyesi tapu işlemlerinde hızlı çözüm ve iş yoğunluğunu azaltacak yeni bir protokole imza attı. Nilüfer İlçe Tapu Müdürlüğü ile imzalanan protokol sonucu Nilüfer Belediyesi emlak beyan değerlerini paylaşarak işlemlerin yürütülmesinde büyük kolaylık sağlanmasına imkan sunacak.
Bugüne kadar tapu müdürlüklerinde alım satım işlemi gerçekleştirmek isteyen vatandaşların, emlak beyan değeri ve borcu olmadığına dair belge ibraz etmesi gerekiyordu. İmzalanan protokol sonucu Nilüfer İlçe Tapu Müdürlüğü, Nilüfer Belediyesi’nin veri paylaşımı sayesinde emlak beyan değeri ve borç sorgulaması yapabilecek ve engel olmadığı takdirde işlemlere devam edilecek.
İşlem kolaylığı sağlayacak olan protokole Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Nilüfer İlçe Tapu Müdürü Mehmet Faysal Kanat imza attı. Yapılacak işbirliğinin işlemlere büyük kolaylık sağlayacağını ifade eden Erdem ve Kanat, ortak hedefin işlem sürecinin kısaltılması ve verimliliğin artması olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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