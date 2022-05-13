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(Özel) Yok böyle bir olay...Okey masasında doğum Bursa’ da bir kıraathanede okey oynayanların yanındaki sandalyede bir kedi doğum yaptı Kediden kıraathane içinde sürpriz doğum

İHA

(Özel) Yok böyle bir olay...Okey masasında doğum Bursa’ da bir kıraathanede okey oynayanların yanındaki sandalyede bir kedi doğum yaptı Kediden kıraathane içinde sürpriz doğum

Bursa’da bir kıraathanede vatandaşların okey oynadığı masadaki sandalyede bir kedi doğum yaptı. Şirin ismini verdikleri kedi 5 yavru dünyaya getirdi. Kedi bir yandan doğum yaparken gençler de oyunlarına devam etti.
Bursa’nın Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahalle sakinlerinin 'Şirin' ismini verdikleri sevimli kedinin kıraathane içinde gerçekleştirdiği sürpriz doğum gören herkesin yüzünü güldürdü.
Kıraathanenin kalabalık olduğu saatlerde bir kutunun içinde 5 yavru kedi dünyaya getiren anne kediye vatandaşların ilgisi büyük oldu. Şirinevler mahallesinin neşesi olan 'Şirin' adlı kedinin doğumdan hemen sonra yavrularını anne sütü ile beslemesi görenlere duygu dolu anlar yaşattı.
Doğuma tanıklık eden mahalle sakinleri ise, “Kedi yanımızda yatıyordu. Birden bağırmaya başlayınca doğum yaptığını anladık. Bizde ellemedik. Kahvehanenin kedisi adı Şirin ve biz ona burada bir yuva yapacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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