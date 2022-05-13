Bursa'da kitap festivali

Bursa’da ilk kez bir okul bünyesinde, festival niteliğinde gerçekleştirilen kitap şenliği büyük bir coşkuyla kutlandı.

Açılışını Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın gerçekleştirdiği şenliğe; İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Taşdelen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, Şube ve Okul Müdürleri katıldı. Okul bandosunun gösterisiyle başlayan şenlikte, Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı; okulumuzun akademik çalışmalarının yanı sıra, gerçekleştirdiği projelerle ilimize değer kattığını ve öğrencileri geleceğe yetiştirdiğini söyledi.

Yazıcı ‘Gelişmiş ülkeler mesleki ve teknik eğitime çok önem veriyor. Devlet olarak bizde ülkemizde teknik eğitime büyük yatırımlar yapıyor ve öğrencilerimizi destekliyoruz. Fakat burada en büyük gayret öğrencilere düşüyor. Amacımız milli değerlere bağlı, kişilikli, üretken gençlik yetiştirmek. ’dedi. Yazıcı etkinlikte görev alan öğretmen ve öğrencileri kutladı.

Konuşmasında okumanın önemine değinen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Kitap okumak hayatın kendisini okumaktır. Okumak bugünü ve yarını okumak, kendini okumaktır. Öğrencilerimizi böyle etkinliklerde gördükçe geleceğe olan inancımız artıyor. Bizler geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin hizmetkârıyız. Onlar için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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