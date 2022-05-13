Engelli öğrencilerin yaz festivali Mustafakemalpaşa’yı gülümsetti

Mustafakemalpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde kurs gören engelli öğrenciler Yaz Festivali organizasyonda unutamayacakları bir gün yaşadılar. Çocukların gönüllerince eğlendikleri bu festivalde Belediye Başkanı Mehmet Kanar "Dünyalar güzeli kardeşlerimiz" diye bahsettiği kursiyerleri yalnız bırakmadı.

Birbirinden eğlenceli etkinliklerin yapıldığı festivalde özel çocuklar, kaşıkla yumurta taşıma yarışması, çuval yarışı ve sandalye kapmaca oynarken ortaya renkli görüntüler çıktı. Modern dans gösterisi ve Harmandalı gösterileriyle konuklara eşsiz gösteri sergileyen kursiyerler konuklardan büyük alkış topladı.

Murat Uzgur Engelsiz Yaşam Merkezi ile tüm engelli bireyler dönem içerisinde el sanatlarından, beden eğitimine, dans ve tiyatro, müzik kursları eğitimlerini alırken, Yaz Festivalinde açtıkları sergi ile dönem boyunca yaptıkları çalışmaları tüm konuklara sergileme fırsatı buldular. Büyük beğeni toplayan sergi, engelli öğrencilerin bu gününde onların kalplerini yumuşattı. Engelli dostu, engelsiz şehir olma yolunda çalışmalarını sürdüren Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın tüm çabası ve gayreti engellilerin toplumsal yaşama katılması ve gündelik zorluklardan uzak bir yaşam sürdükleri ilçe haline getirmek.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Yaşama sevinci ile hayata tutunan siz değerli kardeşlerimiz, örneksiniz. Evet, biz büyük bir aileyiz. Bu büyük ailemizin en kıymetlileri sizlerin sadece bir gün değil her gün yanında olmaya çalışıyoruz. Hayatı paylaşmak için engel yok, dayanışmaya engel yok, sevgiye engel yok, empatiye engel yok ve Mustafakemalpaşa’mız, tüm değerli hemşerilerimizin desteği ve birlikteliği ile her anlamda engellerin ortadan kalktığı bu konuda Türkiye’nin en örnek şehirlerinden biri olacak. Birlikte çok şeyler başardık ve size söz birlikte daha çok güzel çalışmalara imza atacağız" ifadelerini kullandı.

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