Bursaspor deplasmanda Bandırmaspor’a konuk olacak

Spor Toto 1. Lig’de kalma mücadelesi veren Bursaspor, yarın deplasmanda Bandırmaspor’la kritik maça çıkacak. 17 Eylül Stadı’nda oynanacak olan mücadelenin başlama saati 16.00.

Spor Toto 1. Lig’in 37. haftasında Bursaspor yarın deplasmanda Bandırmaspor’la karşılaşacak. Bandırma 17 Eylül Stadı’nda oynanacak olan mücadele saat 16.00’da başlayacak. İki takım arasındaki kritik müsabakayı FIFA hakemi Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen’in yardımcılığını Orkun Aktaş ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise İlker Yasin Avcı olacak. 41 puanı bulunan Bursaspor, ateş hattından kurtulmak için sahaya üç puan parolası ile çıkacak. PlayOff’u garantileyen Bandırmaspor ise 3. sıradaki yerini korumanın peşinde olacak.

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