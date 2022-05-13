Ebru atölyesi eserleri bu sergide

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Ebru Atölyesi’ne katılan kursiyerlerin, eğitim dönemi boyunca yaptığı çalışmalar Konak Kültürevi’nde düzenlenen sergide sanatseverlerle buluştu.

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği sanat atölyelerine katılan kursiyerler bütün eğitim dönemi boyunca yaptıkları çalışmaları yıl sonunda sergiliyor. Bu sergilerden birini de Ebru Atölyesi’ne katılan kursiyerler gerçekleştirdi. 20212022 döneminde düzenlenen Ebru Atölyesi’ne katılan 12 kursiyer, dönem boyunca yaptıkları çalışmanın ürününü sergide meraklıları ile buluşturdu. Konak Kültürevi’nde düzenlenen serginin açılışına kursiyerler, yakınları, sanatseverler ile Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan, katıldı. Serginin açılışından sonra Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan, kursiyerlere sertifikalarını verdi. 80 eserin yer aldığı sergi, 18 Mayıs’a kadar izlenime açık kalacak.

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