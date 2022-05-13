“Bursa, ana kucağı gibidir” Türk Devletleri Ombudsmanları, Başkan Dündar’ı ziyaret etti Şeref Malkoç: “Temellerimizi, Osmanlı’nın doğduğu topraklarda atmak istedik”

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun ev sahipliğinde Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliği (TÜRKOMB) kuruluş toplantısı için Bursa’ya gelen Türk Dünyası Ombudsman heyeti, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı ziyaret etti.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım’ın katılımıyla Bursa’da gerçekleştirilecek kuruluş toplantısı öncesinde Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Türk devletlerinden gelen başdenetçiler ile birlikte AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Başkan Dündar’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliği (TÜRKOMB) kuruluş toplantısını Türk Dünyası Kültür Başkenti olması dolayısıyla Bursa’da düzenlediklerini belirterek, “Osmanlı’nın temellerinin atıldığı ve ilk başkenti olan kadim şehir Bursa’da temellerimizi atmaya karar verdik. Bursa’da diktiğimiz bu fidana iyi bakıp kocaman bir çınar haline gelmesi için gayret göstereceğiz. Biz, Türk Dünyası olarak aynı ağacın dallarıyız, aynı gövdenin kollarıyız. Bursa’daki çalışmalarımıza katkı sağladığı için Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, Türk Dünyası adına önemli olan TÜRKOMB kuruluş toplantısının, Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’ya ayrı bir zenginlik katacağını söyledi. Bursa’nın Balkanlar’dan Orta Asya’ya kadar bütün gönül coğrafyasına hitap ettiğine vurgu yapan Dündar, “Kadim şehir Bursa’mız, Osmanlı’yı kuran şehir olduğu için Balkanlar’ın yanı sıra Orta Asya’dan Kafkaslar’a kadar tüm Türk dünyasına hitap eden ana kucağı gibidir. Nerede birinin başı sıkışsa kurtuluş yeri olarak Bursa’yı görür. Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Moğolistan’da kardeş şehirlerimiz var. Nisan ayında bayram havasında geçen Bursa’nın Fethi Şenliklerimiz’de kardeş şehirlerimiz ile burada buluştuk. Osmangazi Belediyesi olarak Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar ilişkilerimiz var” diye konuştu.

Tarih kent Bursa’da tarihi bir birlikteliğe imza atılacağını ifade eden Dündar, “Kurucu şehir Bursa’da başlayacak bu birliktelik, hem Kamu Denetçiliği adına, hem de gelişmekte Türk Devletleri Teşkilatı’nın ekonomik ve siyasi yönden ilişkilerinin artmasına vesile olacaktır. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Dündar, ziyarette başdenetçiler heyetine Osmangazi Belediyesi’nin vizyon projeleri hakkında bilgiler verdi.

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