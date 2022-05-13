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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım’ın cadde ve sokaklarında bahar temizliği

İHA

Yıldırım Belediyesi, bereketli geçen kış mevsiminden sonra havaların ısınmasıyla birlikte ilçe genelindeki tüm cadde ve sokaklarda bahar temizliğine başladı.

Yıldırım’ın cadde ve sokaklarında bahar temizliği

Yıldırım Belediyesi, bereketli geçen kış mevsiminden sonra havaların ısınmasıyla birlikte ilçe genelindeki tüm cadde ve sokaklarda bahar temizliğine başladı.
Çalışma çerçevesinde, ana yol ve caddelerdeki kaldırımlar yıkanırken, süpürgeli araç ve vakumlu süpürgelerle de sokakların temizliği yapılıyor. Ekipler, temizlik işleminde maksimum su tasarrufu sağlamak adına da kuyu suyu ve yer altı kaynaklarını kullanıyor.Yıldırım’da vatandaşlara konforlu bir yaşam sunmak adına çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Hizmet kalitesini artırmak ve Yıldırım’a daha kalıcı, pratik ve kaliteli bir hizmet vermek için ekiplerimiz çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yoğun kış şartlarından sonra Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ilçe genelinde bahar temizliği çalışmalarına başladı. Baharın gelmesiyle birlikte ilçe genelindeki tüm kaldırımlar ve kanalların etrafları yıkanmakta ve temizlenmektedir. Bu çalışmalarda temizlik kadar hassas davrandığımız noktalardan biri de su tasarrufu. Sadece bahar temizliğimizde değil tüm temizlik işlemlerimizde minimum seviyede su kullanılması ve maksimum derecede su tasarrufu sağlamak adına da kuyu suyu ve yer altı kaynaklarını kullanıyoruz. Öte yandan bu çalışmalar çerçevesinde yeraltı ve yer üstü çöp konteynerleri de ekiplerimiz tarafından titizlikle dezenfekte edilmektedir. Vatandaşlarımıza daha temiz ve sağlıklı bir ilçe ortamı sunabilmek için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz” dedi.

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