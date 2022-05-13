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Akrabasını vurdu, 'Namusumu temizledim' dedi

DHA

Akrabasını vurdu, 'Namusumu temizledim' dedi


Kazım BULUT/ GEMLİK (Bursa), (DHA)BURSA'da, aralarında husumet bulunan akrabası Erkan Lekesüzgöz'ü (47) tabancayla vurup ağır yaralayan Ünal E. (39) İstanbul'da yakalandı. Ünal E. emniyete getirilişi sırasında, "Namusumu temizledim. Eniştem karıma göz koymuştu" dedi
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Gemlik ilçesi Balıkpazarı Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli akrabalar Erkan Lekesüzgöz ile Ünal E. ve Orhan Keskin iddiaya göre, sokakta karşılaştı. Erkan Lekesüzgöz ile Ünal E. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Ünal E., belinden çıkardığı tabancayla Lekesüzgöz'e ateş etti. Lekesüzgöz, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 3 kurşunla yaralandı, şüpheli ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.
Mahallelinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Lekesüzgöz, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne, buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Şüpheli Ünal E., İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin takibiyle İstanbul'da yakalandı. Ünal E. ile birlikte kendisine yardım ettiği iddia edilen L.E. (51), A.E. (26) ve M.D. (32) de gözaltına alındı. Geniş güvenlik önlemleriyle Gemlik'e getirilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ünal E. emniyete getirilişi sırasında, "Namusumu temizledim. Eniştem karıma göz koymuştu" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT
2022-05-13 14:59:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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