Misi Yazıevi İspanyol yazarı ağırlıyor

İspanyol şair ve yazar Jaime B. Rosa, bu yıl yayınlamayı planladığı “Gölgelerin Değişimi” adlı roman tarzı kitabının çalışmalarını, Misi Yazıevi’nde sürdürüyor. Misi’nin kendisine ilham verdiğini belirten Jaime B. Rosa, burada olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Nilüfer Belediyesi’nin yazı evleri, Türkiye’nin önemli yazar, şair ve araştırmacılarının yanı sıra yabancı yazar ve şairlerin de gözdesi haline geldi. Birçok eseri Fransızca, İngilizce ve Rusça’ya çevrilen İspanyol şair ve yazar Jaime B. Rosa da, çalışmalarını Misi Yazıevi’nde sürdürüyor. Bu yıl yayınlanmasını planladığı roman tarzı “Gölgelerin Değişimi” adlı kitabının çalışmalarını Misi Yazıevi’nde sürdüren Jaime B. Rosa, tarihi ve doğal güzelliklerin içinde çalışmanın kendisine ilham verdiğini söyledi. Daha önce yazıevi gibi bir yerde kalmadığını belirten Jaime B. Rosa, Bursa’ya ilk kez geldiğini ve yerel halkın misafirperverliğinden de oldukça etkilendiğini söyledi. Jaime B. Rosa, “Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesinde kongrelere katıldım. Ancak böyle bir ortamda ilk kez kalıyorum ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Misi, bana büyük bir ilham verdi ve son kitabım için buradaki deneyimlerimden faydalanıyorum. Ülkeme döndüğümde arkadaşlarıma bu projeden bahsedeceğim ve herkese tavsiye edeceğim” diye konuştu. Jaime B. Rosa, edebiyata verdiği önem için Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür etti.

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