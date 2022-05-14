Bursa'da asayiş uygulaması

Bursa’da polis ekipleri Gürsu ilçesinde ’’Kıskaç 1’’ uygulaması yaptı. Uygulamada bin 192 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken 12 işyeri denetlendi. Umuma açık ve yeşil alanlarda şüpheli kişiler denetimden geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Gürsu ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan asayiş uygulamalarında mekanlar ve umuma açık alanlar denetlenirken, eş zamanlı olarak havadan dron ile şüpheli kişi ve mekanlar takip edildi. Yapılan uygulamada 12 umuma açık işyeri denetlenirken, 6 işyerine ise idari işlem yapıldı.

Denetlemelerde bin 192 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, 2 aranan şahıs ise yakalandı. 130 araç sorgulanırken 6'sına 2110 TL idari para cezası kesildi. Yapılan denetimlerin vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalar olduğunu belirten Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uygulamaların artarak devam edeceğini ifade etti.

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