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Misinaya dolanan martıyı böyle hayata döndürdüler Bursa'da gelişigüzel atılan misinaya takılan martıyı vatandaşlar kurtardı

İHA

Misinaya dolanan martıyı böyle hayata döndürdüler Bursa'da gelişigüzel atılan misinaya takılan martıyı vatandaşlar kurtardı

Bursa'da gelişigüzel atılan misinaya gagası ve kanatları takılan yaralı martı vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Mudanya ilçesinde meydana geldi. Güzelyalı sahilinde misinaya dolanan bir martı apartmana sığındı.
Duyarlı bir vatandaş martıyı görüp hemen müdahale etti.
Kaya Ali Kahya, misinanın martıya daha fazla zarar vermemesi için dolandığı misinayı bıçakla keserek kurtardı. Kanatları kanayan martıya da dezenfektan sürüldü.
Martı kanatlarında oluşan yaraların tedavi edilmesinin ardından serbest bırakıldı.
Martıyı kurtaran Kaya Ali Kahya, ''Kanadında misina var ağzında misina var kanadına iğne takılmış. Bunlar bilinçsiz balık avcıları nedeniyle yaşanıyor. Kurtardığımız için biz de mutlu olduk. İnşallah kısa sürede sağlığına kavuşur'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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