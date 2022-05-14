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Gönüllülerden çocuklara armağan: “Nilüfer’den Masallar”

İHA

Nilüfer Kent Konseyi Okuma Grubu ile Çocuk Okuma Grubu'nun gönüllü katılımcılarının uzun uğraşlar sonunda ortaya çıkardığı "Nilüfer'den Masallar" isimli resimli masal kitabının tanıtımı yapıldı.

Gönüllülerden çocuklara armağan: “Nilüfer’den Masallar”

Nilüfer Kent Konseyi Okuma Grubu ile Çocuk Okuma Grubu’nun gönüllü katılımcılarının uzun uğraşlar sonunda ortaya çıkardığı “Nilüfer’den Masallar” isimli resimli masal kitabının tanıtımı yapıldı.
Türkiye’de örnek çalışmaların altına imza atan Nilüfer Kent Konseyi, yine çok özel bir projeyi hayata geçirdi. Nilüfer Kent Konseyi Melih Elal Okuma Grubu ile Cevdet İrketi Çocuk Okuma Grubu, büyük bir dayanışma örneği sergileyerek çocuklara bir masal kitabı kazandırdı. Melih Elal Okuma Grubu’nun gönüllü katılımcıları, pandemi dönemi boyunca boş durmadı ve yine gönüllü eğitmenler eşliğinde uzun süren atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Bu atölyeler sonucunda ortaya birbirinden güzel masallar ortaya çıktı. Cevdet İrketi Çocuk Okuma Grubu da, ortaya çıkan bu masallara yeteneklerini sergileyerek özel resimler çizdi. Çocukların bazı resimlerine uzmanlar da destek verdi. Bu örnek çalışmanın sonucunda ortaya çıkan “Nilüfer’den Masallar” isimli masal kitabı, Nilüfer Belediyesi’nin de desteğiyle Nilüfer Kent Konseyi tarafından basıldı. Kitabın tanıtımı, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş’ın da yer aldığı buluşmada yapıldı. Nilüfer Kent Konseyi’ndeki tanıtımda gönüllüleri yalnız bırakmayan Başkan Erdem, onların bu gururlu gününde mutluluğunu paylaştı.
Kitabın ortaya çıkmasında emeği geçen herkesi kutlayan Başkan Turgay Erdem, “Sizler, ne güzel insanlarsınız. Çocuklarımızla, yazarlarımızla, çizerlerimizle birlikte çok güzel eser ortaya çıkmış. Bu güzel masalları düşündüğünüz, yazdığınız ve hayata geçirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum” diye konuştu. Kitabı ilgiyle inceleyen Başkan Turgay Erdem, kitaptan bir masalı da okudu.
İmece ruh ile paylaşmanın ve başarmanın çok keyifli olduğunu belirten Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş da, “Bugün, bizim en güzel günlerimizden biri. Nilüfer’deki gülümseyen insanlar güzel bir iş başardı. Emeklerini ve ruhlarını katarak hem yazdılar hem çizdiler. Enerjinize, emeğinize sağlık. Bize umut veriyorsunuz. İyi ki birlikteyiz” dedi.
Kitapta yer alan masallar, aynı zamanda seslendirildi. Kitapta yer alan QR kod, cep telefonu kamerası ile okutularak, sesli masallara erişim sağlanabiliyor. “Nilüfer’den Masallar” kitabına sahip olmak isteyenler, Nilüfer Kent Konseyi’nden bu özel kitabı alabilecek.

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