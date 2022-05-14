Şehit infaz koruma memurunun ailesine taziye ziyareti

Gemlikli şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in ailesine Adalet Bakan Yardımcısı tarafından taziye ziyareti gerçekleştirildi.

20 Nisan günü Bursa'da servis geçiş güzergahında yaşanan bombalı saldırıda şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in Gemlik'teki evine Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş ile birlikte Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen ve beraberindeki heyet tarafından taziye ziyareti gerçekleştirildi.

Ziyarette Gemlik Kaymakamı Hasan Göç ve Cumhuriyet Başsavcısı Hilal Bozdağ da hazır bulunarak, davetlilerle teker teker ilgilendiler.

Taziye ziyaretinde şehit infaz koruma memurunun ailesi ve yakınları ile teker teker görüşülerek, terör saldırısı bir kez daha kınandı.

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