107 yıl sonra aynı ruhla Çanakkale’deyiz

Çanakkale savaşlarında en fazla şehit veren Bursa, zaferin 107. yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Kireçtepe Jandarma Şehitliği’nde kahraman ecdada vefa için tek yürek oldu.

Çanakkale Savaşı’nda 68 Ağustos 1915’te kahramanca çarpışan ve iki Tugay gücüne ulaşan İngiliz kuvvetlerini Karakol Dağı ve Kireçtepe’de durdurup, Grup Komutanlığını Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı Anafartalar Grubu’nun kuzey yanını koruyan Gelibolu ve Bursa Jandarma taburlarının üç bölüğündeki şehitlerin yer aldığı bölgeye, savaş devam ederken 1915’te bugünkü şehitlik yapılmıştı. Boş mermi kovanlarından yapılan bir anıtın da bulunduğu ve günümüze ulaşan orijinal şehitliklerden biri olan Kireçtepe Şehitliği’ndeki anıt önünde Ulu Önder Atatürk’ün çekilen bir fotoğrafı da önemli bir belge olarak tarihe not olarak düşülmüştü. Kahraman ecdada vefa borcunu en iyi şekilde ödemek için harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi de Bursa Garnizon Komutanlığı işbirliğiyle zaferin 100. yılında şehitliği ecdada yakışır hale getirmişti. Şehitliğin yeniden düzenlenmesinin ardından her yıl Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ancak pandemi nedeniyle ara verilen Çanakkale şehitlerini anma programı, bu yıl yaklaşık 1000 Bursalının katılımıyla yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘ecdada saygı’ etkinliğinde Bursa’dan gelen vatandaşlar, kahraman atalarını bu yıl da gurur, gözyaşı ve dualarla andı.

Kahraman şehitleri anma törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Bu cephe sarsılmaz

Konuşmasına Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un ‘Çanakkale Şehitlerine’ adlı şiirinin bir bölümünü okuyarak başlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, “Bu şiir İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale’de yaşananları görmeden yazdığı bir şiir. Ben sadece bazı bölümlerini sizlerle paylaştım. Ancak Çanakkale hakkında yazılan şiirlerin içinde, her okunduğunda savaşı zihnimizde canlandırabilen, yegâne şiir olduğuna inanıyorum. Merhum o esnada Binbaşı Ömer Lütfi Bey ile Berlin’de askeri mühimmat işleri için görevliydi. Ömer Lütfi Bey’in anlattığına göre Akif, büyük bir endişe, heyecan, ümit ve korku duyguları ile sürekli cepheden gelen haberleri sorar, olumsuz haberleri aldıkça da; “eyvah, son istinadgâhımız da yıkılırsa ne olur?' diyerek gözlerinden yaşlar dökermiş. Ama şartlar ne olursa olsun Çanakkale savaşının kazanılacağına emin olmayı ve zafer kazanmayı umut etmektedir. Bu yüzden Çanakkale Şehitlerine şiirini “cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz!" inancıyla kaleme almıştır” dedi.

Kardeşliğin mayası

Bu toprakların, birliğimizin ve kardeşliğin mayası olduğunu ifade eden Başkanvekili Çelik, “Çanakkale, ecdadımızın canlarını hiçe sayarak, bizlere daha yaşanabilir bir vatan bırakmak için omuz omuza verdiği mücadelenin sembolüdür. Çok uzak bir zamanda değil, 107 yıl önce Çanakkale’de 300 binden fazla askerimiz toprağa kan verdi. Ne için? Bizi parçalamak isteyenlere geçit vermemek için. Yakın tarihimizde yazılan bu destan, ecdadımızın aziz hatırasını hatırlatacak, millî birlik ve beraberliğimizi daima canlı tutacak izler bırakmıştır. Boğazı geçemeyen itilaf devletleri, karaya çıkarma yapıp harekât başlattıklarında, savunma hatlarımızı güçlendiren takviye birliklerden biri de Bursa Seyyar Jandarma Taburu idi. Kayıtlara göre bu muharebede Bursa’dan 4.092 askerimiz şehit oldu. Kahramanlarımız; Seddülbahir’de, Arıburnu’nda, Zığındere’de, Tekketepe’de, Anafartalarda ve daha birçok cephede Çanakkale’yi geçilmez yaptılar. Çanakkale, bir milletin adeta küllerinden yeniden doğuşu, yeniden şahlanışının şaheseri olan büyük bir zaferdir. Çanakkale zaferi, kurtuluş savaşına da ilham vermiş, cesaret olmuştur. Tarihimizde yaşananları unutmamak için yaptığımız bu anmalar, geleceğimizi inşa çalışmalarımızda bize yol göstermesi içindir. Çünkü tarihini bilmeyen, ona sahip çıkmayan milletlerin geleceği yoktur. Söz konusu vatan olduğunda, nasıl birlikte hareket etmemiz gerektiğini öğretir bize. Bizler bu gerçekten hareketle, ecdadımızın bizlere bıraktığı ülkemizi tüm değerleriyle birlikte geleceğe taşıyacağız. Bu vesileyle, bizlere özgür bir vatan bırakmak için canlarını feda eden, bu uğurda destanlar yazan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun” diye konuştu.

Kutsal emanet

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Jandarma Yarbay Volkan Kılıç da Çanakkale zaferinin Türk savaş tarihine altın harflerle yazıldığını hatırlattı. Çanakkale zaferinin dünya tarihinde bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Kılıç, “Tarihin akışı üzerinde Türk milleti belirleyici bir rol oynamıştır. Çanakkale zaferi, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasına zemin hazırlayan bin azmin mücadelesidir. Çanakkale zaferinin özellikle genç nesillere iyi anlatılması, ecdadımıza ve şehitlerimize bir borcumuz olduğu gibi geleceğimizin de teminatıdır. Herkes iyi bilmelidir ki, aziz şehitlerimizin kanlarıyla suladıkları ve bizlere emanet ettikleri bu kutsal vatan toprakları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından şehitlerin ruhuna topluca dua edip, şehitliğe fidan diken protokol üyeleri, daha sonra şehitliğe gezip, mezarlara karanfil bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.