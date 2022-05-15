Bursaspor’un 20092010 sezonu Süper Lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan eski futbolcu Sercan Yıldırım, “Bursaspor’u bu hale getirenler utanın! Yazıklar olsun” açıklamasında bulundu.
Spor Toto 1. Lig’den, TFF 2. Lig’e düşen Bursaspor’da eski oyuncuların da sitemi devam ediyor. Yeşilbeyazlı takımın 20092010 sezonu Süper Lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Sercan Yıldırım, Bandırmaspor maçı sonrası küme düşen Bursaspor’la ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Sercan, “Bursaspor’u bu hale getirenler utanın! Yazıklar olsun. Yanlış transferler ve havaya giden paralar” ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.