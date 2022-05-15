ULUTEK Teknopark’ta Üniversite-Sanayi buluşması için yapılan seminerler tamamlandı

Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun ULUTEK Teknopark iş birliğinde düzenlediği bilgisayar programcılığı seminerleri sona erdi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu (MYO) Bilgisayar Programcılığı bölümü öğrencilerinin mesleki gelişimi, sanayi ile buluşması ve üniversitesanayi iş birliği çerçevesinde mesleki eğitimde nitelikli iş gücünü yetiştirmek hedefiyle ULUTEK Teknopark iş birliğinde düzenlenen 20212022 Bahar Dönemi seminer programları tamamlandı. ULUTEK Teknopark’ta gerçekleştirilen seminerin son gün konusu ‘Üretimde Nesnelerin İnterneti (IOT) ve Akıllı Üretim İçin Moore Kanunu’ oldu. Seminer sonunda BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz ve Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan öğrencilere sertifika verdi.

BUÜ Teknik Bilimler MYO Müdür Yardımcısı/Bilgisayar Programcılığı Program Başkanı Öğr. Gör. Ebru Yeniman Yıldırım tarafından organize edilen seminer programı ile ULUTEK Teknopark ve bölgede yer alan yazılım şirketlerinin destekleriyle, gençlerin istihdam edilebilirliğini kolaylaştırmak, mesleki bilgi ve beceri düzeylerini yükseltmek ve teknolojik gelişmelere adaptasyonunu sağlamak hedeflendi. ABD Arizona Eyalet Üniversitesi Elektrik, Bilgisayar ve Enerji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bertan Bakkaloğlu, seminerde öğrencilere Moore Kanunu, IoT’nin üretimde gelişim yapısı, sensörler, veri ağları, ABD ve dünyadan IoT’nin son uygulama örnekleri ve IoT politikaları konusunda bilgiler verdi.

Öğrencilerle tecrübe paylaşımı yapan ve kariyer planlaması için tavsiyelerde de bulunan Bertan Bakkaloğlu, “Şu anda 10 milyardan fazla nesne internete bağlı çalışıyor ve 2030’da bu rakamın 25 milyar olacağı öngörülüyor. IoT üretim ve fabrika uygulamalarının 2025’e kadar 1.2 trilyon dolar tasarruf ve 3.7 trilyon dolar kâr sağlaması bekleniyor” dedi.

Akıllı üretimde IoT’nin tedarik yönetiminde, çalışma verimliliği, öngörücü bakım ve envanter optimizasyonu alanlarında kullanıldığı bilgisini de veren Bakkaloğlu, “Özellikle Türkiye’de tarım alanında IoT kullanımı üretimdeki verimliliği ciddi anlamda etkileyecektir. Birçok IoT uygulamasının başarısı, tamamlayıcı teknolojiler ve sistemlerin başarısına bağlı” ifadelerini kullandı.

Seminer sonunda programı tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi.

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