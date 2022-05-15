Heyecan ve adrenalin dolu bayram

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Decathlon işbirliğiyle düzenlediği spor şenliğiyle, 7’den 70’e Bursalılar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile gençlik haftasını heyecan ve adrenalin dolu etkinliklerle kutlamaya başladı.

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı bu yıl bir haftaya yayılan etkinliklerle dolu dolu dolu kutlayacak olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, etkinliklerin startını Hüdavendigar Kent Parkı’ndaki spor şenliği ile verdi. Decathlon işbirliğiyle yapılan etkinlikte park, futboldan basketbola, voleyboldan tenise, patenden kaykaya, kampçılıktan bisiklete, pilatesten yogaya, tırmanıştan okçuluğa kadar bir çok farklı spor parkuruna bölündü. Spor antrenörleri eşliğinde birbirinden farklı sporları deneyimleme imkânı bulan 7’den 70’e Bursalılar keyifli bir geçirdi. Vatandaşların da katıldığı toplu dans etkinliği, ip atlama, top sektirme gibi yarışmalar da katılımcılardan büyük ilgi gördü. Akrobatik basketbol şovu adeta nefesleri keserken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Demir de Bursalıların spor heyecanına ortak oldu. Alanı gezip, vatandaşlarla sohbet eden Demir de, basket atıp, futbol parkurunda penaltı attı, masa tenisi oynadı.

Bu yıl Türk milletinin destanlaşan millî mücadelesinin 103’üncü yılının kutlandığını dile getiren Başkanvekili Murat Demir, ”19 Mayıs haftasının içeriğini birçok gençlik ve spor etkinliği ile doldurup şehrimizde bir bayram havasının esmesini istedik. Spor, heyecan ve adrenalinin dolu dolu yaşandığı spor festivalinde 7’den 77’ye bütün katılımcıların spor ve eğlence dolu bir gün geçirdiklerini görüyorum. Ben bu vesileyle bizlere bu cennet vatanı kanlarını ve canlarını feda ederek miras bırakan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yâd ediyorum” diye konuştu.

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