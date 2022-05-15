Yanındaki kadını sokakta darbetti, tekme tokat dövüldü

Yeni krediyle konut alan ayda ne kadar ödeyecek?

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Esra TÜRKER/BURSA, (DHA)BURSA´da yanındaki kadını sokak ortasında darbeden kişi, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü.

Olay merkez Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Bir kadının sokak ortasında yanındaki kişi tarafından darbedildiğini gören çevredekiler, araya girerek kadını saldırganın elinden kurtardı. Bazı vatandaşlar ağlayan kadını sakinleştirmeye çalışırken, bazıları da kadını darbeden kişiyi tekme tokat dövdü. O anları bir kişi cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olayla ilgili tarafların şikayetçi olmadığı öğrenildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER

2022-05-15 22:34:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.