Osmangazi’de kurban pazarları bayrama hazırlanıyor

Osmangazi Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların aksaklık yaşamaması için ilçede kurulacak kurban pazarlarında çalışmalara başladı. Belediye başkan yardımcıları ve birim amirleri ile birlikte Geçit ve Veysel Karani Mahallelerinde yer alan kurban pazarı noktalarında incelemelerde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşlara kaliteli ve hijyenik hizmet sunmak adına çalışmalara erken başladıklarını söyledi.

Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik koşullarda ibadetlerini yapabilmesi adına Veysel Karani Mahallesi’nde Türkiye’nin en modern kurban satış tesisini Bursa’ya kazandıran Osmangazi Belediyesi, bu yıl Geçit Mahallesi’nde de bir kurban pazarı noktası oluşturacak. Kurban Bayramı süresince gerek hayvan yetiştiricilerine gerekse kurbanlık alacak vatandaşlar güvenilir, sağlıklı ve kaliteli hizmeti sunacak olan Osmangazi Belediyesi, kurulacak olan kurban pazarlarını bayrama hazırlamak adına çalışmaları erkenden başlattı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, birim amirleri ve başkan yardımcıları ile birlikte Veysel Karani Modern Kurban Satış Tesisi ve Geçit Mahallesi’nde kurulacak kurban pazarı noktasını gezerek incelemelerde bulundu. Bayram süresince hayvan satıcıları ve vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için gerekli tüm gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Başkan Dündar, kurban pazarı noktalarında altyapı çalışmalarının yapılması, hayvanların konulacağı padokların hazırlanması, hayvan yetiştiricilerinin kalacakları ve ihtiyaçlarını giderebilecekleri yerlerinin hazırlanması, temizliklerin yapılması ve ulaşım konusunda aksaklıkların yaşanmaması için adına birim amirlerine gerekli çalışmaların yapılması için talimat verdi.

2 yerde kurban satış noktası

Osmangazi Belediyesi olarak Ramazan Bayramı’nın hemen ardından Kurban Bayramı için hazırlıklara başladıklarını ifade eden Başkan Dündar, “Bu yıl ilçemiz sınırları içerisinde iki farklı noktada kurban pazarı kuracağız. Vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini hijyenik bir ortamda yapmaları ve oluşabilecek kötü görüntülerin önüne geçmek adına kurban satış ve kesim noktalarında gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Belediyemizde görev yapan birim amirlerimiz ve belediye başkan yardımcılarımız ile birlikte Veysel Karani Mahallesi’nde bulunan Osmangazi Modern Kurban Pazarı ve Geçit Mahallesi’nde kurulacak olan kurban satış noktasını gezerek altyapı çalışmaları, kurban satıcılarının yerlerinin hazırlanması, temizlik ve dezenfeksiyon, ulaşım gibi konularda neler yapılması noktasında fikir alışverişi yaptık. Herkesin görev konularını belirleyerek çalışmalara başladık. Çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürerek kurban pazarlarını bayrama yetiştireceğiz” dedi.

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