Bursa'da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın (1)

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Esra TÜRKER/KESTEL (Bursa), (DHA)BURSA´da ısı yalıtım sistemleri üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, Kestel ilçesinde bulunan Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi´ndeki ısı yalıtım sistemleri üretimi yapan fabrikada çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanlar kent merkezindeki birçok noktada görüldü.

DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Kestel Esra TÜRKER

2022-05-16 13:30:09



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