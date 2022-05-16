Bursa’da büyük fabrika yangını Siyah dumanlar gökyüzünü sardı

Bursa’da ısı yalıtım imalatı yapan fabrikada yangın çıktı. Siyah dumanlar şehrin birçok noktasında görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kestel ilçesi Barakfakih Mahallesi’nde bulunan ısı yalıtım levhaları, yapı kimyasalları ve ambalaj üretimi yapan fabrikada 13.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede siyah dumanlar gökyüzünü kapladı ve başta Kestel, Gürsu ilçeleri olmak üzere şehrin birçok noktasında görüldü. Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler yangına müdahaleyi sürdürüyor.

Üretilen ürünlerin hammaddesinin plastik olması nedeniyle yangının kısa sürede büyüdüğü öğrenildi.

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