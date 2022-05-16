Bursa'da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın (2)



ÇEVRE İLLERDEN İTFAİYE EKİBİ TAKVİYESİ

Bursa'nın Kestel ilçesindeki Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ısı yalıtım sistemleri üretimi yapılan fabrikada yangına müdahale çalışmaları sürüyor. Yangının başlamasının ardından fabrika, hemen tahliye edilirken, bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan çok sayıda itfaiye ekibi ile AFAD personeli sevk edildi. Yangına merdivenli itfaiye araçlarıyla müdahale edilirken, alevlerin çevredeki fabrikalara sıçramaması için önlem alındı. Üretilen ürünlerin ham maddesinin plastik olması nedeniyle alevler, kısa sürede büyürken, ilk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanma olmadı. Fabrika kullanılamaz hale gelirken, bölgeye çevre il ve ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Gökyüzünü kaplayan siyah duman nedeniyle Bursa-Ankara yolunda görüş uzaklığı ise düştü. Muammer İRTEM-İsmail Hakkı Seymen-Abdulselam UĞUR/ KESTEL (Bursa), (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Kestel Muammer İRTEM-İsmail Hakkı SEYMEN-Abdulselam UĞUR

2022-05-16 14:40:17



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