Bursa'da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın (4)

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bursa'nın Kestel ilçesinde, Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ısı yalıtım sistemleri üretimi yapılan fabrikada çıkan yangında üretim bölümü, kullanılamaz hale geldi. Fabrikanın yanan hali, dronla havadan görüntülendi. (DHA)Muammer İRTEM/ BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Kestel Muammer İRTEM

2022-05-16 15:59:29



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