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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırımlı çocuklar tiyatroyla buluştu

İHA

Yıldırımlı çocuklar tiyatroyla buluştu

Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Masal Masal İçinde’ çocuk tiyatrosu, Yıldırımlı miniklerden tam not aldı.
Yıldırım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Masal Masal İçinde’ adlı çocuk oyunu, Adile Naşit Tiyatrosu’nda yüzlerce miniği ağırladı. İki seans olarak gerçekleşip minikleri zaman zaman kahkahaya oyun seyircilerden büyük alkış topladı.
Yıldırım’da her hafta sonu çocuk tiyatroları düzenlediklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çocukların kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak ve hayal dünyalarını zenginleştirmek amacıyla onlara özel kültürel etkinlikler düzenliyoruz. Miniklerimize tiyatro sevgisini aşılamak için çocuk oyunlarıyla buluşturuyoruz. Yıldırım’ın geleceği olan çocuklarımız için çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

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