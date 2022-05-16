Bursa'da yalıtım malzemeleri üreten fabrika yangını tamamen söndürüldü

Bursa'da Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde ısı yalıtım fabrikasındaki yangın 3 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü. 20 bin metrekare alan üzerine kurulu olan ve yangında hurdaya dönen fabrika havadan görüntülendi. Görüntüler, yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi. Söndürme çalışmalarına 60 araçla 120 personelin katıldığı bildirildi.

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Barakfakih Organize Sanayi bölgesinde ısı yalıtım malzemeleri üreten fabrikada meydana gelen yangın sonrası bina hurda yığınına döndü.

Yangına Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'larla birlikte 60 araç ve 120 personel müdahale etti.

AFAD ve arama kurtarma dernekleri yangın bölgesinde çalışmalara katıldı. Polis ekipleri ise fabrikanın çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Diğer yandan fabrikadaki yangın 3 saatlik hummalı çalışmanın ardından söndürülürken, hurdaya dönen fabrika dronla havadan görüntülendi.

95 kişinin çalıştığı fabrikadaki yangının idari binaya sıçramadığı, başka herhangi bir fabrikada hasar olmadığı bildirildi.

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