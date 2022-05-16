Gürsu’da Koliva ve Mehmet Erdem rüzgarı

Gürsulular, Koliva ve Mehmet Erdem’in şarkılarıyla müziğe doydu.

Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen ve iki gün süren konserler Gürsu’da gençlik festivali coşkusu yaşattı. Gürsu Belediyesi ile Trabzon İli ve İlçeleri Derneği iş birliğinde düzenlenen Koliva konseri, Karadeniz’in coşkusunu Gürsu’ya taşıdı.

Gençlik konserleri çerçevesinde düzenlenen Mehmet Erdem konserinde ise Barış Manço şarkılarının nostaljisi Gürsu’da yaşandı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsu’muzun sosyal yaşamına canlılık kazandıran etkinliklerimiz çerçevesinde düzenlediğimiz konserlerde, Grup Koliva, şarkılarıyla hepimize Karadeniz’in coşkusunu yaşatırken, Mehmet Erdem’in konseriyle de Barış Manço’nun o güzel şarkılarını dinleme olanağı bulduk. Hepimize müziğin keyfini yaşatan konserlerimizde, Kent Meydanı’mızı dolduran hemşerilerimizin, şarkılar eşliğinde yaşadığı coşku, bu etkinliklerimizi gerçekleştirmede bizler için en önemli motivasyon kaynağı olmakta. Tüm hemşerilerimizi, yaz süresince devam edecek olan ve Gürsu’muzun akşamlarını müzik ziyafetiyle renklendirecek konserlerimizde buluşmaya davet ediyorum” dedi.

Gürsu Kent Meydanı’nda düzenlenen; Grup Koliva ve Mehmet Erdem konserleri, Gürsu protokolü ve ilçe halkının katılımıyla coşkuyla gerçekleştirildi.

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