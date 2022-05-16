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Göz Bankası görme problemi yaşayan hastalara ışık oluyor 

DHA

Göz Bankası görme problemi yaşayan hastalara ışık oluyor 


Esra TÜRKER/BURSA, (DHA)BURSA Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde, kornea nakli bekleyen hastalara hizmet vermek amacıyla 2013 yılında kurulan Göz Bankası, yıllarca görme sıkıntısı çeken hastaların nakil için gerekli bekleme sürelerini kısaltıyor. Bugüne kadar 300 kornea naklinin yapıldığı Göz Bankası´nın çalışmalarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da twitter hesabından paylaştı. 
Kornea nakli bekleyen hastalara hizmet vermek amacıyla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde kurulan Göz Bankası, yıllarca görme sıkıntısı çeken hastaların nakil için gerekli bekleme sürelerini kısaltıyor. Göz Bankası´na başvurup, kısa sürede tedavi olan vatandaşlardan biri de Erol Kaplan (48) oldu. Doğuştan gelen görme sorunu olan ve son 3 yılda kornea tabakasının en içinde bulunan hücrelerde yetmezlik nedeniyle ciddi oranda görme kaybı yaşayan Kaplan, üç aylık bekleyişin ardından Göz Bankası´nda gerçekleştirilen ameliyat ile sağlıklı bir şekilde görmeye başladı.
Kaplan´ın ameliyatını gerçekleştiren Uzm. Dr. Hafize Gökben Ulutaş, "Doğumsal kornea tabakasının en içindeki hücrelerde yetmezlik nedeniyle görmesinde azalma mevcuttu. Hastamızın görmesi, son iki yılda git gide azalmıştı. Hastamızı üç ay takip ettik ve kornea nakline karar verdik. Üç ay sırasını bekledikten sonra hastamızı, Lameller Cerrahi dediğimiz korneanın sadece hastalıklı tabakasını değiştirerek, görmesini daha iyi düzeylere kavuşturduk. Artık gözü daha sağlıklı ve daha iyi görüyor. Şimdi diğer gözü için hastamızı sıraya aldık" dedi.
`KISA SÜREDE GÖRME SORUNUM ORTADAN KALKTI´
Yaklaşık 3 yıldır görme problemi yaşadığını vurgulayan Erol Kaplan da, "Bu yüzden hastaneden randevu aldım. Kornea nakli gelene kadar üç ay süre verildi. O sırada tedavim yapıldı ve tedaviden sonra ameliyat oldum. Kısa sürede görme problemim sona erdi. Dikişsiz bir ameliyat oldu ve başarılı geçti. Şu anda çalışıyorum ve bir sıkıntı yok. Diğer gözümden de ameliyat olmayı düşünüyorum. Ona da gün aldık. Kornea nakli geldiği zaman diğer gözümden de ameliyat olacağım" ifadelerini kullandı.
SADECE BURSA´YA DEĞİL BÖLGEYE HİZMET EDİYOR
Uzm. Dr. Neslihan Parmak Yener ise Göz Bankası´nın 2013 yılında kurulduğunu ve bugüne kadar 300 kornea nakli gerçekleştirdiklerini söyledi. Dr. Yener, Göz Bankası´nın sadece Bursalılara değil, bölgeye kornea temini yaptığını kaydetti. Göz Bankası´nda Lameller Cerrahiyi de başarıyla uygulayabildiklerine dikkat çeken Dr. Yener, "Yani hastalıklı doku alınıp, yerine sağlıklı doku yerleştirilebiliyor. Bu işleme Lameller Cerrahi ismini veriyoruz. Önümüzdeki süreçte de çok fazla kornea nakli yaparak, hizmete devam etmeyi istiyoruz" diye konuştu. 
BAKAN KOCA, TWİTTER HESABINDAN PAYLAŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 yıldır hizmet veren Göz Bankası´nın çalışmalarını twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, "Bursa Göz Bankası. Kornea nakli bekleyen hastalara hizmet vermek amacıyla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2013´te kurulan Göz Bankası, nakil için bekleme sürelerini kısaltıyor. Göz Bankasında bugüne kadar 300 kornea nakli yapıldı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Bankasında, hastalıklı kornea dokusunun alınıp, yerine sağlıklı doku yerleştirilmesiyle hastanın daha iyi görmesini sağlayan Lameller Cerrahi işlemi de yapılıyor" ifadelerine yer verdi. (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER
2022-05-16 23:14:17

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