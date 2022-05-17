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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaplıkaya Huzurevi’nde büyük dönüşüm

İHA

Kaplıkaya Huzurevi’nde büyük dönüşüm

Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Şube Müdürlüğü bünyesindeki Fethiye Dörtçelik ve Hacı Bulduk Çelik Huzurevi binaları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na devrediliyor. Karar meclisten oybirliği ile geçerken, ekonomik ömrünü tamamlayan eski huzurevi binalarının yıkılmasının ardından bölgeye kazandırılması planlanan modern Engelli Gündüzlü Koordinasyon ve Destek Merkezi ile Yaşlı Gündüzlü Bakım ve Koordinasyon Destek Merkezi projeleri meclis üyelerine anlatıldı.
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı toplantısı Başkan Alinur Aktaş’ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Şube Müdürlüğü bünyesindeki Fethiye Dörtçelik ve Hacı Bulduk Çelik Huzurevi binalarının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na devri ile ilgili komisyon raporu da ele alındı. Raporla ilgili açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eski huzurevi binalarının ekonomik ömrünü tamamlandığını, burada bir dönüşümün şart olduğunu söyledi.
Modern proje
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan da hem binaların bakanlığa devri hem de eski binaların yıkılmasının ardından bölgede hayata geçirilecek yeni proje ile ilgili sunum yaptı. Ali Osman Sönmez Huzurevi inşaatının yarım kaldığını ve oradaki yaşlıların üniversitesi tarafındaki huzurevine nakledildiğini hatırlatan Akhan, “Ali Osman Sönmez Huzurevi’nin bir an evvel kapasitesi de artırılarak tamamlanmasıyla buradaki sakinlerimiz oraya nakledilecek. Sonrasında da bizim binalarımızın bulunduğu alandaki eski binalar yıkılacak ve yerine Engelli Gündüzlü Koordinasyon ve Destek Merkezi ile Yaşlı Gündüzlü Bakım ve Koordinasyon Destek Merkezi yapılacak. Bursa'nın bu konuda yıllardan beri bir açığını bulunduğunu biliyoruz” dedi.
Taslak proje hazır
Bu konuyla ilgili Gaziantep ve Konya’daki iyi örneklerin yerinde incelendiğini de dile getiren Akhan, “Bir taslak proje hazırlandı. Yine bakanlığımızla beraber ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bildiğiniz üzere otizmli çocuklarımızın özellikle belli bir yaştan sonra ve milli eğitim imkânları sonrasında devamlı hizmet alabilecekleri, eğitimlere devam edebilecekleri alan eksikliği var. Bunu Bakanlık ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Hem ailelerin Alzheimer hastası yaşlı büyüklerimizi getirip, burada bırakabileceği, nefes alabilecekleri ve onların burada ihtiyaçlarını giderebilecek fiziki bir yapı var hem de otizm ve zihinsel engelli gündüz bakım bölümü olacak” diye konuştu.
Başkan Aktaş da hizmet alanlarını çeşitlendirmek ve engelli bireylere yönelik biraz daha fazla enerji harcamak istediklerini belirterek, “Bursa’mıza gerçekten ihtiyaç duyulan bir proje kazandıracağız. Binaları devrediyoruz ancak personelle ilgili her hangi bir tasarruf veya işten çıkarma kesinlikle söz konusu değil” dedi. Sunumun ardından yapılan oylamada, huzurevi binalarının Bakanlığa devri oybirliğiyle kabul edildi.
Başkan’a anlamlı sürpriz
Bu maddenin görüşülmesinden hemen sonra meclis salonuna giren Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Dart Takımı, Başkan Alinur Aktaş’a doğum günü sürprizi yaptı. 17 Mayıs doğumlu olan Başkan Aktaş’ın doğum gününde Ankara’da olacak olması yüzünden mecliste pasta kesildi. Başkan Aktaş, pastayı Celal Sönmez Engelliler Rehabilitasyon Merkezi’nde geçtiğimiz günlerde yapılan Dart Turnuvası’nda ilk üçe girerek kupa ve madalya alan sporcularla birlikte kesti. Şampiyon sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Aktaş, onlara çeşitli hediyeler verdi.

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