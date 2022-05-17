Bursa'daki fabrika yangınında otomobili böyle uzaklaştırdılar Sahibi bulunamayan otomobilin camını kırarak yangın bölgesinden uzaklaştırdılar Otomobili kurtardılar mı yoksa daha çok zarar mı verdiler sosyal medyada tartışma konusu oldu

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Bursa'da ısı yalıtım fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Fabrikaya çok yakın bir noktada bulunan otomobilin sahibi bulunamayınca vatandaşlar otomobilin camını kırdı. Daha sonra otomobilin el frenini indirdikten sonra vitesi boşa atarak, aracı yangın bölgesinden uzaklaştırdılar.

Yangın, Kestel ilçesine bağlı Barakfakih Organize Sanayi Bölgesinde ısı yalıtım malzemeleri üreten fabrikada meydana geldi. Yangın sonrası bina hurda yığınına döndü. Yangını söndürme çalışmalarında fabrikaya çok yakın bir noktada park halinde duran otomobilin sahibini bulamayan vatandaşlar, otomobilin camını kırdı. Daha sonra el frenini indirdikten sonra vitesi boşa alan vatandaşlar, otomobili iterek yangın bölgesinden uzaklaştırdılar. Bu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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