Sağlık-Sen, sandığı üyelerin ayağına götürecek

SağlıkSen Bursa Şubesi, yapılacak olağan genel kurulun delege seçimleri için her üyenin ayağına sandık götüreceğini açıkladı. Şube Başkanı Gökhan Yünkül’ün açıkladığı karar, sağlık çalışanları tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

SağlıkSen Bursa Şubesi 6. Olağan Genel Kurulu Delege Seçim Takvimi belli oldu. Sağlık Sen Bursa Şubesi Başkanı Memur Sen Bursa İl Temsilcisi Gökhan Yünkül yaptığı açıklamasında, “Her şart ve koşulda sağlık kahramanlarımızın haklarını korumak ve iyileştirmek adına mücadelemiz devam ederken, delege seçimlerinde her üyemizin seçme ve seçilme hakkını daha etkin kullanabilmesi için her üyemiz bulunduğu kurumda oylarını kullanabilecek” dedi.



“17 ilçede 19 sandık kurulacak”

Sağlık Sen Bursa Şubesi’nde 6. Olağan Genel Kurul Delege Seçim Takvimi açıklandı. Sendika içinde yer alan demokrasi kavramının uygulanabilirliği delege seçimleri sayesinde mümkün olurken, sağlık çalışanlarının menfaatleri seçtikleri delegeler tarafından korunacak. Sağlık Sen Bursa Şubesi Başkanı Gökhan Yünkül, 23 Mayıs'ta başlayacak ve 22 Haziran'da son bulacak delege seçimleri öncesinde açıklamalarda bulundu. Başkan Yünkül delege seçimlerinin önemine vurgu yaptığı açıklamasında, “Sağlık çalışanlarımızın menfaatlerini koruyacak ve onları temsilen görev alacak delege seçimleri büyük önem taşıyor. Sağlık çalışanlarımızın seçme ve seçilme haklarını daha etkin kullanabilmeleri için, her üyemizin bulunduğu kurumda sandık kurulacak. Üyelerimizin merkeze gelmesine gerek kalmadan bulundukları kurumda oylarını kullanabilecek. Bursa’nın 17 ilçesinde, 19 farklı noktada delege seçimleri gerçekleşecek. İlk sandık 23 Mayıs Pazartesi günü Sağlık Müdürlüğü’ne kurulacak. Oy verme işlemi saat 09.00’da başlayacak. Delege seçimleri 22 Haziran Çarşamba günü Şehir Hastanesi’nde yapılacak seçim ile son bulacak” ifadelerini kullandı.

