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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yenişehir’de yüzler gülüyor

İHA

Yenişehir’de yüzler gülüyor

Yenişehir Belediyesi ile Hizmetİş Sendikası arasındaki 200 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesinde imzalar atıldı.
Belediye ile Hakİş’e bağlı Hizmetİş Sendikası arasında geçen hafta sonuçlanan toplu iş sözleşmesinde imzalar önceki gün atıldı. Mahalli İdareler İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Mehmet Oruçöz, Hizmetİş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz ve Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, 200 işçiyi kapsayan metne imza attıktan sonra kutlama işçilerin de katıldığı bir yemekte yapıldı. Yemekte bir konuşma yapan Belediye Başkanı Davut Aydın, “Sözleşmeye ilave olarak yılın ilk 6 ayı için kadrolu veya kadrosuz işçilerimize avans olarak ödediğimiz, haziran ayında sona erecek olan 500’er TL parayı da çalışanlarımızdan geri almayacağız. Böylelikle işçi başına sözleşme dışında 3’er bin lira toplamda ise 600 bin TL ödeme yapmış olacağız” dedi.
Sözleşme süreci gayet açık ve şeffaf bir şekilde işlendiğini, kimsenin söylemesi veya uyarmasıyla bu imzaların atılmadığını belirten Başkan Davut Aydın, şöyle devam etti:
“Bugün burada herkesin yüzü gülüyor. Mahalli İdareler İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Mehmet Oruçöz ile Hizmetİş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Yavuz’un yanı sıra bütün çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. İmzaladığımız bu toplu sözleşme hayırlı, bereketli olsun. Biliyorsunuz tam 30 yıl mesai harcadığım bu belediyeye Allah şimdi de başkanlık yapmamı nasip etti. Size 20 yıl öncesini hatırlatayım. İçerde maaş ve ikramiye alacağı biriken işçi arkadaşlar, okul dönemlerinde, bayramlarda alın terlerinin karşılığını alabilmek, çocuğuna misafirlerine mahcup olmamak adına beni devreye sokuyorlardı. Allah’a şükür bugün hiçbir çalışanımızın belediyemizden maaş ve ikramiye alacağı yok. Maaşlar gününde ve eksiksiz ödeniyor” diye konuştu.
Toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılıp tutanağın imzalandığı gün sosyal medyadan işçilerle 8 yıl önce çekilmiş bir fotoğrafı servis ederek, “yerel yönetimde grev sesleri” açıklaması yapanları da eleştiren Davut Aydın, “Birileri yalanla, ayak oyunlarıyla şov derdinde. Biz ise ilçemize hizmet etme derdindeyiz. İnsan biraz utanır, paylaştıkları o fotoğraf karesinde yer alan ve şimdi rahmeti rahmana kavuşan belediye çalışanlarımızın anısına saygı duyar. Rahmetle andığımız çalışanlarımızı yalanına alet etmez. Ne yazık ki bu çevrelerin dengesi gibi takvimleri ayarsız, zihniyetleri gibi pusulaları da bozuk” şeklinde konuştu.

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