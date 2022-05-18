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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençler bilgileriyle kıyasıya yarıştı

İHA

Gençler bilgileriyle kıyasıya yarıştı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ikincisini düzenlediği Liselerarası Ulusal Münazara Turnuvası’nın şampiyonu, BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi’nden Alper Akman ile Efe Dönmez’den oluşan Mimoza takımı oldu.
Okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar eğitimin her alanında önemli proje ve etkinlikleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, son olarak Ulusal Münazara Turnuvası’nın ikincisini gerçekleştirdi. 23 il, 69 okul ve 120 takımın mücadele ettiği turnuvanın finali, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla yapıldı. Bursa Erkek Lisesi’nden Zeynep Pamukel ve Celal Koyun’dan oluşan Tahinli Kaymaklı Kemalpaşa, Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi’nden Damlanur Duran ve Muhammet Zeybek’den oluşan Var Oluşsal Sancılar ile Alper Akman ve Efe Dönmez’ den oluşan Mimoza ve İstanbul Haydar Paşa Lisesi’nden Esra Zeynep Şallı ve Meriç Cömert’in oluşturduğu Polimer takımları finalde mücadele etti.
Takımlar, jüri tarafından belirlenen ‘Hükümet, insan duygularını doğru şekilde anlayabilen ve karşılık verebilen yapay zekaların yükselişini destekler’ konusunu tartıştı. Jüriden en yüksek puanı alan Alper Akman ve Efe Dönmez’den oluşan Mimoza takımı birinci oldu. Turnuvanın finalistleri ile şampiyon takıma kupa, madalya ve hediyelerini Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik ile İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Aydın Narin verdi.
Ödül töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik, "Gençler geleceğimizin teminatıdır olduğunu her fırsatta dile getiririz. Bugün arkadaşlarımızın fikirleriyle ettikleri mücadeleyi görünce, bu sözün doğruluğu ortaya çıktı. Turnuvaya katılan, emek verenlere teşekkür ediyor, hem finalistlerimizi hem de şampiyon takımı kutluyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Aydın Narin ise, “Güzel bir müsabaka oldu. Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu tür organizasyonlarda okullarımızla her zaman destek vermeye devam edeceğiz. Mücadele eden tüm arkadaşlarımız argümanlarını çok iyi savundu. Öğrencilerimize, emek veren annebabalarına, öğretmenlerimize çok teşekkür ediyor, tebrik ediyorum” diye konuştu.

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