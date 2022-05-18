Salih Kalyon, Sait Faik öykülerine ses verdi

Oyuncu Salih Kalyon, Nilüfer’de 2022 Yılın Yazarı Sait Faik etkinlikleri çerçevesinde Üçevler Kütüphanesi’nde lise öğrencileri için düzenlenen kitap okuma etkinliğine katıldı.

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri’nin davetlisi olarak Bursa’ya gelen ünlü oyuncu Salih Kalyon lise öğrencileri ile Üçevler Kütüphanesi’nde bir araya geldi. 2022 Yılın Yazarı Sait Faik etkinlikleri çerçevesinde Barış Anadolu Lisesi öğrencilerinin davetli olduğu okuma etkinliğine katılan Kalyon, Sait Faik'in öykülerine ses verdi. Sait Faik Abasıyanık’ın hayatı ile ilgili kısa bir belgesel film gösteriminin de gerçekleştirildiği etkinlikte Salih Kalyon, Adapazarı’nda yaşadığı yıllarda komşusu olduğu Abasıyanık ailesi ile ilgili hatıralarından bahsetti.

Kendisinin de sıkı bir Sait Faik hayranı olduğunu söyleyen Kalyon, Sait Faik’in yaşam öyküsü ile ilgili pek çok anekdotu paylaştığı etkinlikte gençlerle keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Kitap okuma etkinliğine katılımı için Kalyon’a teşekkür eden Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Baba Pala, ünlü oyuncuya anmalık hediye etti.

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