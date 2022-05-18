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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

100 yıl önce basında bugün

İHA

100 yıl önce basında bugün

Düzenlediği birbirinden farklı etkinliklerle Bursa’nın kültür ve sanat hayatına renk katan Büyükşehir Belediyesi, ‘Türk Basınında Havadis 1922’ sergisi ile 100 yıl öncesinin Bursa, Türkiye ve dünya gündemini günümüze taşıdı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Türk Basınında Havadis 1922’ sergisinde 1922 yılına ait haberler yer aldı. 100 yıl öncesine gazetelerin gözüyle bakılmasına imkan sağlayan serginin açılışına, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik ile Bursa Milletvekili Osman Mesten de katıldı. Sergi ile Millî Mücadele’nin dönüm noktasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş arifesinde basında yer alan haberler ile dönemin panoraması çıkarıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik, “Gazetelerden derlenen haberler, o döneme ait önemli bilgileri bizlere veriyor. ‘Bursa bizimdir, ilelebet bizim’ başlığı ile Bursa gibi pek çok vatan toprağının düşman esaretinden kurtuluşunu müjdeleyen haberler, 1922 yılına ait mali bütçe haberi, Mimar Sinan’ın ölüm yıl dönümüne ilişkin haberler, Papa 15. Benoit’in ölüm haberi, İngilizlerin Yunanistan’a karşı uyguladıkları ambargonun kaldırılmasına ilişkin haberler var. Birbirinden farklı gazetelerdeki yazarların olaylar karşısındaki makaleleri, dönemin farklı gözlerle nasıl görüldüğü hakkında bizlere fikir veriyor. Toplumu ilgilendiren hemen her olayla ilgili bir haberin çalışmada kendine yer bulması, 1922 yılının adeta ete kemiğe bürünmesi anlamına geliyor. Bu önemli çalışmanın Bursa’mıza kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından Başkanvekili Çelik ve Milletvekili Osman Mesten, sergiyi gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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