Bursa, Science Expo’ya hazırlanıyor

Bursa’da bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturmak amacıyla 2012 yılında başlayan, pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan Science Expo, bu yıl 9’uncu kez Bursalı bilim meraklıları ile buluşuyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Hava Yolları’nın (THY) sponsorluğu, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) desteğiyle bu yıl 9’uncusu düzenlenecek Science Expo’nun ‘istişare toplantısı’, paydaş temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Toplantı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya; Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Arif Karademir, Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Feridun Yılmaz, BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Latif Deniz, BEBKA Planlama Birim Başkanı Elif Boz Ulutaş, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri katıldı.

‘Mükemmel bir organizasyon’

Organizasyonun yapılacağı alan, teknik altyapı, planlanan etkinlikler, atölyeler ve beklentilerin ele alındığı toplantının ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm paydaşlara teşekkür etti. Science Expo’nun yapılmaya başlandığı 2012 yılından bu yana hızla geliştiğini belirten Başkan Aktaş, tüm kurumların organizasyonu sahiplendiğini dile getirdi. Pandemi nedeniyle etkinliğin iki yıldır yapılamadığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Science Expo’nun 9’uncusunu, ‘912 Haziran tarihleri arasında’ inşallah BUTTİM Fuar Alanı, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi ve GUHEM bahçesinde gerçekleştireceğiz. Özel sektörün, kamu kurumlarının ve ilgili paydaşların katılımıyla mükemmel bir organizasyona hazırlanıyoruz. 2012 yılında başlayan ve o gün bile 40 bin kişinin ziyaret ettiği Science Expo ateşi giderek büyüyor. Bu ateşin paydaşlarıyla istişare toplantımızı gerçekleştirdik. 912 Haziran tarihleri arasında inşallah ilgili paydaşlarla bir arada olarak, organizasyonu gerçekleştireceğiz. Katkı sağlayan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’na, üniversitelerimize, BEBKA’ya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’müze, diğer kurum ve kuruluşlara, paydaşlara yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

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