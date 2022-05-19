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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşim Grup’tan Çocuk Hastalıkları Kliniğine 2 eğitim salonu bağışı

İHA

Yeşim Grup’tan Çocuk Hastalıkları Kliniğine 2 eğitim salonu bağışı

Bursa’nın önde gelen işletmelerinden Yeşim Grup’un Ceo’su Şenol Şankaya, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’na 2 adet Eğitim ve Ders Salonu bağışında bulundu. Her biri 76öğrenci kapasiteli salonların tüm maliyetini üstlenen Şenol Şankaya, eğitime katkı sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.
Yapım ve tefrişatları bitirilen salonlar için açılış töreni düzenlendi. Törene BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Yeşim Grup CEO’su Şenol Şankaya, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali, Grup Tedarik Zinciri ve Satın Alma VP Ali Yayla, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve öğrenciler katıldı.
Açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, konuşmasına merhum iş insanı Şükrü Şankaya’yı rahmetle anarak başladı. Yaş itibariyle kendisinden büyük olan Şükrü Şankaya’ya ağabey olarak hitap ettiğini aktaran Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Kendisi üniversitemize ve bizlere her zaman çok kıymetli desteklerde bulunmuştur. Hayatımızın zor dönemlerinde destek vermekten asla çekinmedi. Bizlere her zaman ağabeylik yapmıştır. Çoğu insanın bundan haberi yoktur. Her sıkıştığımızda yanı başımızda hissettiğimiz büyüğümüzdü. Allah rahmet eylesin. Çok güzel miraslar bıraktı. Hayattayken yaptığı iyilikler bugün hala birçok insana fayda sağlamaya devam ediyor.” diye konuştu.
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.); ‘Öldükten sonra amel defteri 3 sebeple kapanmaz; bunlardan birisi sadakai cariye, ikincisi hayırlı evlat, üçüncüsü de kendisinden yararlanılan ilim ve bilimdir’ sözüne atıfta bulunan Rektör Kılavuz; “Eğitime yapılan hayır hizmeti bence bu üç unsuru da beraberinde barındırıyor. Onun için Şükrü ağabeyin amel defteri üç anlamda da sürekli dolmaya devam ediyor. Ben buna inanıyorum. Şenol Bey de babasının izinde yürümeye devam ediyor. Üniversitemize ve hastanemize desteklerini esirgemiyor. Onun için ben kendisine ve tüm ailesine bir kez daha minnet duygularımı iletiyorum. Allah tüm hayırseverlerimizden razı olsun.” dedi.
“Eğitim, en değerli yatırım”
İş insanı Şenol Şankaya ise; “Bugün benim için çok anlamlı bir gün. Öncelikle rahmetli babamı vesileyle güzel hatıralarla andığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Babam bizlere her zaman; ‘Biz sanayicilerin ekonomiye her zaman yatırım ve katkı vermeleri gerekiyor. Ancak bunlardan çok daha önemli ve değerlisi eğitime yapılan katkılar’ nasihatinde bulunurdu. Eğitime yapılan katkı, bugün için değil, gelecek için yapılan katkıdır. Aile olarak her zaman babamızın bizlere gösterdiği yön doğrultusunda eğitim alanında yatırım ve desteklere devam ediyoruz. Çocuk, her aile için en değerli varlıktır. Çocuklar üzerine yapılan yatırımların çok ayrı bir değeri bulunuyor. Çok zor bir iki sene geçirdik. Sağlık çalışanlarımız ve hekimlerimize ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin hakkı zor ödenir. İyi ki varsınız” şeklinde konuştu.
Konuşmasında aile olarak kurdukları Şükrü Şankaya Eğitim Bursu fonuna da değinen Şenol Şankaya; “Bu fonu özellikle çok yakından takip ediyoruz. Her imkanımızı o fonun altında toplamaya çalışıyoruz. Özellikle Bursa’daki eğitime muhtaç çalışkan gençlerimize burs vermeye gayret gösteriyoruz. Aynı şekilde 1988 yılında babam Yeşim’de 50 çocuk kapasiteli bir kreş açtı. Şuanda tam 500 çocuğumuz kreşimizde eğitim görüyor. Aynı değerlerle Mısır’daki yatırımlarımızda da kreşler açtık. Aile olarak en büyük değeri eğitimlere yapılacak yatırımlara veriyoruz. Bursa Uludağ Üniversitemizin de bizler için değeri ayrıdır. Hepinize başarılar diliyorum.” diye konuştu.
Akademisyenlerden hayırsever aileye teşekkür
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Nilgün Köksal konuşmasında 1974 yılında kurulduklarını ve hızla gelişerek 15 bilim dalını kapsayacak büyüklüğe ulaştıklarını vurguladı. Klinik olarak tam bir hastane gibi çalıştıklarının altını çizen Prof. Dr. Nilgün Köksal; “Erişkinde her şeyin ayrı bir anabilim dalı var. Bizim 18 yaş altında bakılacak konuya çocuk kliniğinin bilim dalları çatısı altında bakıyoruz. Çok önemli indeksçe taranan güncel pediatri dergisi var. 2005 yılından beri yaptığımız Uludağ Pediatri Kış Kongresi’nin bu yıl 15’incisini gerçekleştirdik. Bugüne kadar 68 yandal, 207 çocuk sağlığı hastalıkları olmak üzere toplam 275 uzman yetiştirdik. Çocuk kliniği 2021 Haziran ayında Türkiye’nin akredite olan 7 anabilim dalı arasında yer aldı. Eğitime çok önem veriyoruz. Gün içinde yoğun bir eğitim sürecimiz var. Bugün açılışını yaptığımız seminer salonlarımız hastanenin en faal eğitim salonları arasında yer alıyor. Şankaya Ailesi, gerçekten eğitime verdikleri önemle çok büyük takdiri hak ediyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Öğretim Üyesi Doç.Dr. Yakup Canıtez ise hayırsever iş insanı Şenol Şankaya ile çok eskiden beri tanıştıklarını vurguladı. Kendisinden geçmişte de birçok talepte bulunduklarını açıklayan Doç. Dr. Yakup Canıtez; “Ne zaman bir talepte bulunsak bizleri kırmadı. Başhekimliğim döneminde de unutulmayacak destekler verdi. Bugün içinde bulunduğumuz salonlar da bu kıymetli destekler arasında yer alıyor. Şenol Şankaya nezdinde tüm ailesine ve bağışçılarımıza bir kez daha gönülden teşekkürlerimizi iletiyoruz.” dedi.
Törende konuşan Prof. Dr. Nihat Sapan da konuşmasında merhum Şükrü Şankaya’nın geçmişte verdiği büyük destekleri hatırlatarak; “Bilime ve eğitime hizmet çok ama çok büyük önemler taşıyor. Geri dönüşleri müthiş oluyor. Asla unutulmuyor ve topluma pozitif olarak yansımaları oluyor. Merhum Şükrü Şankaya ve oğlu Şenol Şankaya bizlere her zaman destek vermiştir. Kliniğimiz adına ve tüm üniversite camiası adına kendilerine şükranlarımızı iletiyorum.” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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