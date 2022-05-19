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Tarihe tanıklık etmiş 100 Ev ve Konak Sergisi Mustafakemalpaşa’da açıldı

İHA

Tarihe tanıklık etmiş 100 Ev ve Konak Sergisi Mustafakemalpaşa’da açıldı

Bursa’nın büyüklük ve mahalle sayısı olarak en büyük ilçesi olan Mustafakemalpaşa merkezinde ve köylerinde bulunan 100 ev ve konaklar kültürel değerleri geleceğe taşıyor. Bir Şehirde Türkiye’nin tüm güzelliklerini barındıran, doğa güzellikleri, zengin tarım ürünlerinin yanı sıra tarihe tanıklık etmiş 100 konak ve ev ile kültürel farkındalığın ve zenginliğin göz önüne çıkarıldığı sergi Mustafakemalpaşa halkından oldukça yoğun ilgi gördü.
Tam 10 yıl süren araştırma
Tarihin izinin sürüldüğü bu eşsiz proje Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Araştırmacı Kekil Şimşeğin iş birliği ile tamamlanmış, tamamlanması tam 10 yılı bulmuştur. Uzun araştırma ve toplanan bilgiler doğrultunda 1500 sayfalık bir doküman toplam 2 cilt halinde bir dizi bilgi ile Mustafakemalpaşa tarihe kazandırıldı. Edinilen bilgiler fotoğraflarla pekiştirilerek Mustafakemalpaşa’nın 100. yılında 100 fotoğraf ile taçlandırılarak eşsiz bir sergi düzenli. Sergiye Mustafakemalpaşa halkından ilgi oldukça yoğun oldu. İlçe Milli Eğitim, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Yunus Emre İlkokulu öğrencileri ortak işbirliği ile sergi öğrencilerin yapmış olduğu evlerle anlam kazandı. Gelen tüm öğrencilere kitap ve kitap okumaya teşvik için kitap kumbarası dağıtılırken, çocukların mutlulukları gözlerinden okunuyordu.
Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Doğup büyüdüğüm bu memleketin eşsiz tarihini araştırmacı Kekil Şimşek abim sayesinde derin bir şekilde görmenin mutluluğu içerisindeyim. Bu sergiyi yüreğin sarayları için açılmış, geçmişin aynasına benzeten Kekil Şimşek’e katılıyorum. Tarihin izini sürmemize vesile olan bu çalışmayı belgelerle kalıcı kalmasını sağlayan emeği geçen başta Kekil Şimşeğe ve tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ve minnetlerimi sunarım” açıklamasında bulundu.

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