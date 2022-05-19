Bursaspor’un Menemenspor maçı biletleri satışa çıktı

BursasporMenemenspor maçının biletleri satışa çıktı. Yeşilbeyazlı kulüp bu konuyla ilgili taraftarına bilgilendirme mesajı geçmemesi dikkat çekti.
Spor Toto 1. Lig’in 38. haftasında oynanacak olan BursasporMenemenspor maçının biletleri satışa çıktı. Yeşilbeyazlı kulüp, belki de tarihinde ilk kez bununla ilgili taraftarını bilgilendirmedi. Satışa çıkan biletlerin fiyatları, son haftalarda olduğu gibi sabit tutuldu. Bilet fiyatları şu şekilde belirlendi; "Güney Kale Arkası Tribünü: 5,00 TL, Kuzey Kale Arkası Tribünü: 5,00 TL, Doğu Üst Tribünü: 10,00 TL, Doğu Alt Tribünü: 15,00 TL,Batı Alt Tribünü: 50,00 TL, VIP 1. Balkon Tribünü: 100,00 TL, 1963 Tribünü: 150,00 TL.”
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.