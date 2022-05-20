Bursalı dağcılardan Uludağ karla kaplı zirvesine 19 Mayıs yürüyüşü

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Bursalı dağcılar ‘19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nda Uludağ'ın karla kaplı zirvesine yürüyüş gerçekleştirdi. Zirvede fırtınaya yakalanan dağcılar İstiklal Marşı'nı okuyup şehitleri andı.

Bursa’da faaliyet gösteren dağcılık kulüplerinin üyelerinden oluşan 15 kişilik ekip; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nda zirve yürüyüşünü başarıyla tamamladı.

Keles’in Büyük Deliler köyünden başlayan ve toplamda 12 kilometre süren yürüyüş 6 saat sonra zirvede sona erdi. Ancak dağcılar eksi 2 derece soğukta zirvede fırtınaya yakalandı.

2543 metre ile Marmara Bölgesi’nin en yüksek noktasına çıkan dağcılar günün anısına saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu. 15 dağcı etkinliklerini tamamladıktan sonra Bursa’ya döndü.

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