Bursa’da bulutlardan timsah silueti

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Bursa’da gökyüzünde timsah silueti görenler gözlerine inanamadı.

Yenişehir ilçesinde gökyüzünde bulutların oluşturduğu timsah siluetini görenler gözlerine inanamadı.

Timsah silüetini görenler fotoğraf çekerek bu anı ölümsüzleştirmek istedi.

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