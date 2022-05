Can dostları için bayat ekmek kutusu

Yenişehir Belediyesi, örnek bir uygulama ile ilçede 15 ayrı noktaya sokak hayvanları için bayat ekmek kutusu yerleştirdi. Toplanan ekmekler, barınaklardaki can dostlara ulaştırılacak.

Yenişehir Belediyesi, hem tonlarca ekmeğin çöpe atılmaktan kurtarmak hem de sokak hayvanlarının karnını doyurmak hedefiyle örnek bir projeye imza attı. 55 bin nüfuslu ilçenin kent merkezinde 15 ayrı noktaya bayat ekmek kutusu yerleştiren Yenişehir Belediyesi, bu çalışmasıyla vatandaşın takdirini kazandı. Belediye Başkanı Davut Aydın, “Biliyorsunuz sadece 2021 yılı rakamlarına göre Türkiye’de her gün 10 milyona yakın, yılda ise 3,6 milyar ekmek israf ediliyor. Ne yazık ki ülkemiz dünya genelinde en fazla gıda israfının yapıldığı ülkeler arasında yer alıyor. Yenişehir’de bu israfın önüne geçmek için bayat ekmek toplama kararı aldık ve bu projeyi geliştirdik” dedi.

Belirli bölgelere yerleştirilen kutulara bırakılacak olan bayat ekmeklerin düzenli olarak Yenişehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından toplanacağını ifade eden Başkan Davut Aydın, “Toplanan ekmekler sonrasında barınaklardaki can dostlarımıza ulaştırılacak. Vatandaşımızın bu konuda duyarlı olmasını bekliyoruz. Bayat ekmekleri diğer evsel atıklardan ayırarak, kutulara bırakmalarını rica ediyoruz” dedi.

Bu arada Başkan Davut Aydın, halen Tabakhane bölgesindeki hayvan barınağını yenileme kararı aldıklarını, sokak hayvanları için modern bir barınak inşa edeceklerini söyledi.

