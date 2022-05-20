İnternetten cep telefonu satan 9 kişiyi dolandıran şüpheli yakalandı

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA´da internette cep telefonu satan 9 kişiyi, ileri tarihli para transferi yaptığı dekontu gösterip, cihazları aldıktan sonra da ödeme talimatını iptal ederek dolandıran E.Ö. (47), gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 farklı cep telefonu dolandırıcılığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Ekipler, şüphelinin E.Ö. olduğunu tespit etti. E.Ö.´nün, internet üzerindeki satılık cep telefonu ilanlarından bulduğu kişilerle görüşüp anlaştığı, parayı ileri tarihli yaptığı EFT ile gönderdiği, dekontu gösterip telefonu aldıktan sonra ise para transferini bankadan iptal ettiği saptandı. E.Ö., düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada dolandırıcılıkla aldığı bir cep telefonu ele geçirildi.
E.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2022-05-20 13:32:11
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.