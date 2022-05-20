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Bursa'da DEAŞ'lı 'canlı bomba' ve 2 kişi adliyede (2)

DHA

Bursa'da DEAŞ'lı 'canlı bomba' ve 2 kişi adliyede (2)


3'Ü DE TUTUKLANDI
Bursa'da, polis operasyonuyla yakalanan, eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı Halid Aljasem ve Enes Elgannem ile 'canlı bomba' Süleyman Elhamud, Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2022-05-20 22:19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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