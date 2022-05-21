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Liseli öğrenciler Uludağ'ın ormanlarını temizledi, bulduklarına kendileri de inanamadı

İHA

Liseli öğrenciler Uludağ'ın ormanlarını temizledi, bulduklarına kendileri de inanamadı

Bursa’da liseli öğrenciler doğayı temizlemek için Uludağ’a çıktılar. Uyuşturucu maddeden pet şişeye kadar birçok atık bulan gençler gördüklerine inanamadılar.
Bursa Barış Anadolu Lisesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde doğayı temizlemek için, öğretmenleriyle proje hazırladı. Öğretmenleri Ahmet Günaydın, gereken desteği sağlayarak Uludağ’ın eteklerindeki Gökdere Boğazı'nı temizlemek için öğrencileriyle harekete geçti. Şelalenin etrafında bulunan atıkları toplayan 40 öğrenci, gördükleri karşısında şaşkına uğradılar. Uyuşturucu madde, izmarit, içki şişeleri, mont, pet şişelerden oluşan atıklar 20 çuvala zor sığdı.
Barış Anadolu Lisesi'nde Din Kültürü Öğretmenliği yapan Ahmet Günaydın, " Öğrencilerimizin böyle bir fikri vardı. Bizler de zaman zaman buralarda dolaşıyoruz. "Etkinlik düzenleyelim, gezdiğimiz bu doğayı temizleyelim" diye düşündük. Gönüllü arkadaşlarımızla buraya geldik ve böyle bir faaliyet gerçekleştirdik. Barış iyilik kulübü adında bir kuruluşumuz var. Elimizden geldiği kadar buradaki öğrencilerimizle bir takım etkinlikler düzenliyoruz. Geldiğimizde "çok fazla çöp çıkmaz" diye düşünüyorduk fakat iki yüz metrelik bir alanda yaklaşık 20 çuval çöp topladık" ifadelerini kullandı.
Çevreyi temizlemek için gelen gönüllü öğrenci Nursima Akarsu, " Yeşil Bursa diye anılan şehrimizin son zamanlardaki kirlilik hepimizi üzer hale geldi. Barış Anadolu Lisesi öğrencileri olarak, Uludağ eteklerini temizlemek için geldik. Burada çok fazla bira şişesi, sigara paketi ve çok poşeti topladık" diye konuştu.
Bir diğer gönüllü öğrenci Salih Gökmen ise, "Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Gökdere'yi temizlemek için geldik. Buradaki içki şişeleri, ambalaj atıkları, cips atıkları ve piknikte kullanılan malzemelerin atıklarını toplamak için geldik. Uyuşturucu maddeye kadar çok ilginç atıklar bulduk. Bazı insanlar kullandığı malzemeleri bir çöp poşetine koymak yerine doğaya atıyorlar" dedi.

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