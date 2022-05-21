Kostümlerini giyip gökyüzünde uçtular

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Uni Uçuş Günleri”nde Bursa ve Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden havacılık toplulukları, Fadıllı Havacılık Tesisleri’nde gökyüzünü şenlendirdi. Tekli ve ikili serbest yamaç paraşütü uçuşlarının yanı sıra makyaj yapıp kostüm giyerek uçuş yapan pilotlar da, iniş yaptıktan sonra koreografi sergiledi.

Nilüfer Belediyesi’nin, Bursa Uludağ Üniversitesi Havacılık Topluluğu iş birliğiyle bu yıl ilk kez gerçekleştirdiği “Uni Uçuş Günleri” başladı. 2022 Mayıs tarihleri arasında Nilüfer Belediyesi Fadıllı Havacılık Tesisleri’nde gerçekleştirilen festivale Bursa’nın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Sakarya, Denizli gibi 10 farklı kentte yer alan üniversitelerin havacılık topluluklarının üyeleri katıldı. Katılımcılar, festival alanında çadır kurup kamp yapma fırsatı buldu. Sabah erken saatlerden itibaren uçuşların yapıldığı festivalde, toplam 160 yamaç paraşütçüsü, Gölyazı ve Uluabat Gölü’nün eşsiz manzarasına karşı uçuş gerçekleştirdi. Paraşütçülere, zaman zaman leylekler de eşlik etti. Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da, festival alanına gelerek, uçuşları ilgiyle izledi. Festivalde yer alan Bursa Model Uçak Kulübü üyeleri de, model uçaklarla akrobasi gösterileri gerçekleştirdi. Adrenalin ve eğlencenin bol olduğu festivalde, tekli ve ikili serbest yamaç paraşüt uçuşlarının yanı sıra kostümlü uçuş yarışması da düzenlendi. Özenle makyajlarını yapıp film ve çeşitli karakterlere bürünen yarışmacılar, gökyüzünden paraşütleriyle süzüldü. Renkli görüntülerin oluştuğu yarışmada kostümlü pilotlar, iniş yaptıkları noktada bir de koreografi sergiledi. Renkli anların yaşandığı yarışmada jüri, kostüm ve koreografileri değerlendirerek, yarışmacılara oy verdi. DenDen grubunun konseri ile devam edecek olan Uni Uçuş Günleri, üçüncü gününde yapılacak serbest uçuşlar ve ödül töreninin ardından sona erecek.

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